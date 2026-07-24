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Roemeense bende dwong mogelijk tientallen vrouwen tot prostitutie op Wallen

Crime

Vandaag, 09:15

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Tientallen vrouwen zijn waarschijnlijk door een Roemeense bende gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Na een grote actie tegen mensenhandel eerder deze maand hebben rechercheurs met enkele slachtoffers gesproken, maar de politie vermoedt dat er meer gedupeerden zijn.

De politie hield half juli zeven verdachten van mensenhandel aan. Vier mannen werden in Amsterdam gearresteerd, de drie anderen in Roemenië. Ze hebben allemaal de Roemeense nationaliteit en zijn tussen de 34 en 45 jaar oud.

Beelden van de arrestaties in Amsterdam zie je in de video bovenaan.

Pooiers beloofden veel geld

Volgens de politie lokten de pooiers de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze daar veel geld konden verdienen. Ze moesten het meeste geld echter afstaan. Bovendien moesten ze huur betalen voor de woning waar ze gedwongen woonden. De politie meldt vrijdag dat ze er rekening mee houdt dat vrouwen "met intimidatie, bedreiging en geweld gedwongen werden te doen wat de mannen wilden". Sommige mannen hadden een kind met de vrouwen, wat de slachtoffers afhankelijk maakte.

Door ANP

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