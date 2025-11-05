Terug

Roddelpraat-presentator Jan Roos vrijgesproken van opruiing

Rechtszaak

Vandaag, 18:12

Presentator Jan Roos van het YouTube-kanaal RoddelPraat is door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van opruiing. Het Openbaar Ministerie maakte in november vorig jaar bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek naar Roos was gestart, omdat in een uitzending van hem zou zijn "opgeroepen tot geweld en een suggestie werd gedaan hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het Sunneklaasfeest".

Volgens de rechter kon het tenlastegelegde niet worden bewezen. In de uitzending waarin Roos zijn uitspraken deed, werd volgens de rechter vooral gelachen en "absurdistisch" gedaan, aldus de rechtbank in een verklaring. "In deze context zijn de door verdachte gedane uitlatingen niet als opruiend aan te merken."

Roos adviseerde in de bewuste uitzending Amelanders zich te verenigen "met hooivorken en fakkels" om zo journalisten die verslag kwamen doen van hun Sunneklaasfeest "van het eiland af te trappen". Een jaar eerder werden journalisten van omroep PowNed aangevallen door een groep Amelanders toen zij verslag wilden doen van Sunneklaas.

Journalisten werden belaagd toen ze verslag wilden doen van het Sunneklaasfeest:

