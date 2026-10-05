Advocaten Richard K. willen geen levenslang: 'Hij is geen monster'

Advocaten Justus Reisinger en Renée Vermeulen vinden dat hun cliënt Richard K. (53) geen levenslange celstraf verdient voor het doodschieten van Ineke (44) en Sam (38) in Weiteveen in 2024. Volgens hen was er geen sprake van voorbedachte rade en was K. door verstoord denken sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

Het Openbaar Ministerie heeft vorige maand in hoger beroep een levenslange celstraf geëist tegen K. voor de dubbele moord in het Drentse dorp op 16 januari 2024. Die volgde op een ruzie tussen K. en beide slachtoffers over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht.

De zoon en dochter van de doodgeschoten slachtoffers deden ruim een maand geleden een oproep aan verdachte Richard K. Dit is te zien in de bovenstaande video.

In zijn pleidooi schetste Reisinger de voorgeschiedenis van het conflict in Weiteveen en de aangiftes over en weer die aan het dodelijke geweld voorafgingen. De raadsman betoogde dat K. "geen monster" is, maar "een hardwerkende vader die zijn gezin wilde verdedigen". Reisinger: "Achter elke vreselijke daad gaat altijd een mens schuil."

'Een verschrikkelijke impuls'

K. heeft in een opwelling en niet planmatig gehandeld, zegt de advocaat. K. schoot die ochtend eerst Ineke dood in haar auto op de Bargerweg. De verdediging stelt dat haar aanhoudende claxonneren de aanleiding was en dat hij vooraf niet rustig nadacht. Van kalmte was volgens Reisinger evenmin sprake toen K. direct daarna naar het huis van Sam en Ineke reed en daar met veel geweld Sam doodde. Volgens Reisinger deed K. dit uit "radeloosheid".

"Er is een verschrikkelijke impuls bij hem opgekomen, die hij niet heeft kunnen weerstaan en waarvoor hij lang zal moeten boeten. Maar niet levenslang", zei Reisinger. Zelfs als het hof oordeelt dat K. kil en berekenend te werk is gegaan, dient het hof K. volgens de verdediging een tijdelijke straf op te leggen. De maatschappij is daarmee al beschermd, betoogde Vermeulen.

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Eerdere burenruzie

Nog voor het uitvoerige pleidooi van de advocaten begon, startte de vierde en laatste zittingsdag bij het hof met een verzoek om inzage in onderliggende stukken over een eerdere burenruzie tussen de slachtoffers en een politieagent in hun voormalige woonplaats Velsen-Zuid. De politieambtenaar heeft daarover vorige maand een getuigenverklaring afgelegd aan het hof.

De verdediging wilde de stukken om haar stelling te onderbouwen dat de slachtoffers de confrontatie opzochten en in staat waren hun buren "tot waanzin te drijven". Maar het hof besloot de zaak niet stil te leggen en het verzoek af te wijzen. "Wat de getuige heeft meegemaakt, staat los van het conflict tussen verdachte en Sam en Ineke", aldus het hof.