Kinderen van slachtoffers Weiteveen: accepteer je straf

De zoon en dochter van de doodgeschoten Sam (38) en Ineke (44) uit Weiteveen deden dinsdag bij het gerechtshof in Leeuwarden een indringende oproep aan Richard K. (53): "Accepteer gewoon je straf. Stop met proberen je zwaar verdiende straf te ontlopen. Besef wat je ons en onze pappa en mamma hebt aangedaan."

Vorig jaar werden in de rechtbank de emotionele verklaringen van de kinderen voorgelezen, zo is te zien in bovenstaande video.

De zoon was in januari 2024 op 12-jarige leeftijd getuige van de moord op zijn vader, kort nadat K. zijn moeder had doodgeschoten in haar auto. K. is veroordeeld tot een levenslange celstraf en ging daartegen in beroep. "Iedereen weet wat er is gebeurd. Iedereen heeft gezien wat jij hebt gedaan! Alles van tevoren bedacht. Zo verschrikkelijk laf, zoveel wapens en geweld tegen onze ouders", lieten de kinderen weten op de tweede zittingsdag van het hoger beroep.

"Gun ons onze mooie herinneringen aan pappa en mamma. Ga straks niet ook nog eens in cassatie. Het liefste willen we alles vergeten, maar niet pappa en mamma. Niet onze herinneringen aan hen."

Spreekrecht

Ook de ouders van de slachtoffers maakten gebruik van hun spreekrecht. "Uit pure zelfzucht en lafheid probeer je, ten koste van de nabestaanden, je eigen hachje te redden in de hoop op strafvermindering. Het is voor ons nauwelijks te bevatten dat dit nog mogelijk is, na al je gruwelijke daden vol laf geweld", was de boodschap van de ouders van Ineke.

De nabestaanden van Sam riepen het hof op de levenslange gevangenisstraf in stand te laten. In de loop van de middag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen de verdachte. K. had met beide slachtoffers ruzie over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Een lange reeks incidenten ging vooraf aan het dodelijke geweld.

Kritiek

"Sam en Ineke kozen de juiste weg: rechtsbijstand, deskundigen en juridische afhandeling. Juist daar ging het mis", lieten de ouders weten. "Voor ons was duidelijk dat dit geen gewoon burenconflict was. Je beschikte over vele wapens en je gedrag werd steeds dwingender." De nabestaanden uitten forse kritiek op de instanties, waaronder de gemeente Emmen, de politie en het Openbaar Ministerie, dat aangiftes van Sam en Ineke "opvallend snel" afwees. "Onze kinderen is ernstig onrecht aangedaan door instanties die burgers juist zouden moeten beschermen. Het voortdurend zwijgen voelt als het ontlopen van verantwoordelijkheid."

Geëscaleerde ruzie

K. schoot op 16 januari 2024 eerst de 44-jarige Ineke dood toen zij in haar auto zat op de Bargerweg in Weiteveen. Zij had net haar dochter naar school gebracht. Daarna ging K. naar het huis van de vrouw en haar man Sam (38), even verderop. Met veel geweld bracht K. Sam om het leven: hij stak hem met een mes, schoot op hem en sloeg hem ten slotte een aantal keren op het hoofd met een geweer. De toen 12-jarige zoon van beide slachtoffers was getuige van de moord op zijn vader.

Direct na het dodelijke geweld arresteerde de politie de verdachte in de buurt van het huis. De moorden volgden op een slepende, escalerende ruzie tussen K. en de slachtoffers. Zij hadden een jaar eerder zijn huis gekocht. Er ontstonden problemen over verborgen gebreken.

De moorden staan op beeld. Ineke filmde K. die op haar afkwam voordat hij haar van dichtbij doodschoot. De moord op Sam is vastgelegd door verschillende bewakingscamera's. Tijdens het proces zijn de schokkende beelden in de rechtszaal getoond.