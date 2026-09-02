Pleidooi advocaten Richard K. in Weiteveen-zaak uitgesteld

De zaak tegen Richard K. (53) over de dubbele moord in Weiteveen krijgt een extra zittingsdag. Zijn advocaten vroegen woensdag vlak voor hun pleidooi in hoger beroep om uitstel, omdat ze meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding. Het gerechtshof in Leeuwarden stemde daarmee in.

De kinderen van Sam en Ineke deden dinsdag een indringende oproep aan Richard K., zo is te zien in bovenstaande video.

K. staat terecht voor de moord op Ineke (44) en Sam (38) in januari 2024, na een conflict over een aan hen verkocht huis. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen K. een levenslange celstraf geëist.

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"We voelen ons niet in staat om direct het pleidooi te gaan uitspreken", aldus Reisinger. Dat had te maken met een extra en ingelast getuigenverhoor op woensdagochtend. Een getuige, werkzaam bij de politie, vertelde slachtoffer te zijn van pesterijen door Sam en Ineke in hun voormalige woonplaats Velsen-Zuid.

Reisinger wilde meer tijd om dit getuigenverhoor in zijn pleidooi te verwerken. "Ik kan het niet verantwoorden om vanavond laat in de auto te stappen en dan te bedenken dat we iets vergeten zijn. Het is wel een zaak waarin levenslang is geëist."

'Voor nabestaanden bijzonder hard aangekomen'

De nabestaanden hadden gehoopt het proces af te ronden. "Voor de nabestaanden is dit bijzonder hard aangekomen. Zij kwamen vandaag naar het gerechtshof in de hoop dat de inhoudelijke behandeling eindelijk zou worden afgerond en dat zij een uitspraak tegemoet konden zien", zei slachtofferadvocaat Sébas Diekstra na de beslissing over uitstel. "In plaats daarvan wordt deze toch al loodzware periode opnieuw verlengd."