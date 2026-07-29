De Kapotte Kachels mag carnavalshit Dikke Pens niet terug op Spotify zetten

De Kapotte Kachels heeft van de rechter geen toestemming gekregen om het carnavalslied Dikke Pens weer op Spotify te zetten. Het Brabantse collectief spande vorige jaar een rechtszaak aan tegen platenlabel Universal omdat het carnavalslied, dat een parodie is op het ABBA-nummer Take a Chance on Me, van de streamingsdienst werd verwijderd omdat het in strijd zou zijn met de auteursrechten.

Met de rechtszaak wilde De Kapotte Kachels ervoor zorgen dat Dikke Pens weer online te beluisteren zou zijn, maar de rechtbank zet daar nu een streep door. Volgens de rechtbank Midden-Nederland is de herkenbare melodie van Take A Chance On Me namelijk gedurende het hele nummer te horen en vormt de melodie een wezenlijk onderdeel van het lied. Ook weegt mee dat De Kapotte Kachels het nummer commercieel wilden exploiteren via onder meer Spotify en andere streamingdiensten, zo is te lezen in het vonnis.

De Brabantse carnavalsband De Kapotte Kachels en Universal Music Publishing stonden tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht, zo is te zien in bovenstaande video.

Belangen van ABBA wegen zwaarder

De rechtbank erkent dat het carnavalsnummer humoristisch is en duidelijk verwijst naar het origineel, maar oordeelt dat de belangen van ABBA in dit geval zwaarder wegen. Bovendien mag ABBA zich volgens de rechtbank verzetten tegen een blijvende associatie van hun muziek met de inhoud van het carnavalsnummer. De rechter benadrukt wel dat De Kapotte Kachels het nummer nog altijd live mag uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens carnaval of op televisie. Universal heeft aangegeven daar geen bezwaar tegen te maken.

De rechtbank wijst alle vorderingen van De Kapotte Kachels af. De carnavalsgroep moet daarnaast de proceskosten van Universal betalen, waarbij het gaat om een bedrag van bijna 22.000 euro. Om de rechtszaak te kunnen betalen, haalde de groep via een crowdfunding tienduizenden euro's op.