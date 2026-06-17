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Strijd om auteursrechten carnavalshit 'Dikke Pens' , makers willen bij rechter 'de toon zetten'

Rechtszaak

Vandaag, 20:37

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De Brabantse carnavalsband De Kapotte Kachels en Universal Music Publishing stonden woensdag tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht. Centraal stond het carnavalsnummer Dikke Pens, een parodie op Take a Chance on Me van ABBA, dat eerder op verzoek van Universal Music van Spotify werd verwijderd.

Volgens Universal overtreed het nummer de auteursrechten van de Zweedse popgroep. De Kapotte Kachels zijn het daar niet mee eens en vinden dat Dikke Pens een parodie is en daarmee binnen de wettelijke grenzen valt. Eind juli doet de rechtbank uitspraak over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een auteursrechtenschending.

Hoe kijkt de band aan tegen de zaak die mogelijk grote gevolgen heeft voor carnavalsmuziek? Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Crowdfunding

Om de rechtszaak te kunnen betalen, haalde de band via crowdfunding tienduizenden euro's op. Zanger Sander Ottens noemt de zaak belangrijk voor de toekomst van carnavalsmuziek. "Als dit niet mag, dan kun je 80 procent van de carnavalsmuziek offline zetten", zei hij na afloop van de zitting tegen ANP.

Door Redactie Hart van Nederland

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