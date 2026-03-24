Boer uit Ommen veroordeeld voor filmen van seksueel misbruik varken Knorrie

Rechtszaak

Vandaag, 21:20 - Update: 2 uur geleden

Een boer uit Ommen is door de rechtbank veroordeeld voor het filmen van seksueel misbruik van een varken. De zaak bevatte volgens de rechter zulke schokkende details dat een aanwezige schoolklas het advies kreeg om de zitting niet bij te wonen. Dat meldt RTV Oost.

De zaak kwam aan het licht tijdens een politieonderzoek naar een andere verdachte, die in 2024 werd veroordeeld voor ernstige zedendelicten en het bezit van kinder- en dierenporno. Via een datingwebsite kwam deze man in contact met de boer.

Tijdens een ontmoeting in november 2022 op de boerderij zou de man zich aan varken Knorrie hebben vergrepen. De boer greep niet in en filmde het incident op verzoek van de verdachte. De beelden kwamen later in handen van de politie.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In deze video leggen we dat voor je uit:

Verdediging en oordeel rechter

RTV Oost schrijft dat de boer overrompeld werd door de situatie en niet uit eigen beweging handelde. Volgens hem wilde hij niets met de beelden te maken hebben. Uit chatgesprekken bleek echter dat er vooraf al gesproken was over seks met dieren.

Het Openbaar Ministerie verdacht de boer van het maken van dierenpornografie en medeplichtigheid aan het misbruik. Uiteindelijk eiste justitie geen boete, maar een taakstraf, mede vanwege de financiële situatie van de man en de lange duur van het onderzoek.

De rechtbank ging mee in die eis en veroordeelde de boer tot een taakstraf van 30 uur. De man heeft laten weten de straf te accepteren en niet in hoger beroep te gaan.

Door Redactie Hart van Nederland

