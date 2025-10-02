OM: Hans H. vermoordde Tonnie bij kinderopvang in Hardenberg uit jaloezie

Tegen de 57-jarige Hans H. uit Emmen is donderdag 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het Openbaar Ministerie stak hij op 29 oktober 2024 zijn vrouw Tonnie twintig keer neer bij kinderopvang De Kameleon in Hardenberg. Het slachtoffer overleed onderweg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen. "Tonnie is gedood uit jaloezie", zei de officier van justitie in de rechtszaal.

De steekpartij bij kinderopvang De Kameleon in Hardenberg op 29 oktober 2024 had een lange aanloop. Op 22 oktober 2024 legde de burgemeester van Emmen al aan Hans H. een huisverbod op. Op de dag van de steekpartij had zijn vrouw contact met de politie. Ze meldde dat haar man dat huis- en contactverbod meerdere keren had overtreden. En dat ze doodsbang was voor hem. Vlak nadat ze de opvang waar ze werkte had verlaten, stak Hans H. haar neer. Ze werd twintig keer geraakt en bezweek onderweg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Na de steekpartij kwamen veel hulpdiensten ter plaatse:

0:32 Vrouw overleden bij steekpartij in Hardenberg, man raakt gewond

'Zorgvuldig te werk'

"De laatste momenten in het leven van Tonnie moeten buitengewoon angstig voor haar zijn geweest", zei de officier. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat H. zijn vrouw neerstak omdat ze wilde scheiden.

De officier van justitie vindt moord bewezen. Hans H. ging volgens plan te werk: hij kocht een nieuwe telefoon, andere simkaart en reed in een gehuurde auto naar de kinderopvang. In de wagen lagen twee vlijmscherpe messen in een handdoek gewikkeld. "Hij heeft veertig minuten staan posten voordat hij toesloeg", zei de officier. Tbs met dwangverpleging wordt door het OM noodzakelijk geacht omdat Hans H. aan een 'paranoïde toestandsbeeld' lijdt. Hij dacht achtervolgd en afgeluisterd te worden door zijn vrouw. Ook is hij verslaafd aan drugs.

Op 21 oktober dat jaar werd slachtoffer Tonnie samen met een van haar dochters nog mishandeld door haar man. Ze twijfelde over het doen van aangifte. "Ik ben doodsbang dat hij me alsnog opzoekt en me wat aan gaat doen", staat in haar verklaring.

Ook had H. een motief zijn vrouw te doden, zei de officier van justitie. "Hij verdacht haar van vreemdgaan. En ze had hem verteld dat ze wilde scheiden", zei de officier van justitie.

De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak.

Hart van Nederland maakte onlangs een nieuwe aflevering voor de aangrijpende podcast Vrouwenmoord: