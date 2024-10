Gezin, betrokken bij steekpartij Hardenberg, had langer problemen

De man die zijn vrouw doodstak bij de kinderopvang in Hardenberg, en de vrouw zelf, maakten onderdeel uit van een gezin dat bekend stond als probleemgezin. Dit meldt RTV Oost. Er zouden meerdere gewelddadige voorvallen zijn geweest.

Zowel de burgemeester van Emmen als de Dorpsbelangen Schoonebeek (een dorp in de gemeente Emmen) waren op de hoogte van de problemen. Het is nog niet duidelijk wat er met de signalen gedaan is. De aandacht is nu vooral nog gericht op de opvang van de kinderen van desbetreffende gezin. Er zijn nog een hoop vragen. Het drama heeft allerlei kenmerken van femicide. Femicide is een moord waar een vrouw wordt omgebracht door haar (ex)partner.

Femicide Afgelopen 1,5 jaar is er veel aandacht gekomen voor femicide, zoals vrouwenmoord ook wel heet. Die aandacht is hard nodig. Uit statistieken blijkt dat in Nederland elke 8 dagen een vrouw wordt vermoord, 6 van de 10 keer is de vermoedelijke dader een (ex-) partner. Duidelijk is dat vrouwenmoord niet toebehoort aan een specifieke laag van de bevolking of een bepaalde leeftijd. Het kan iedere vrouw overkomen. In de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord doen nabestaanden én vrouwen die een moordaanslag door hun (ex-) partner hebben overleefd hun verhaal. Beluister hieronder alle afleveringen:

Reactie gemeente en dorp

Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek vertelt aan RTV Drenthe dat het bestuur al wist van de problemen. "Links en rechts vingen wij geluiden op. Ik ga nu even niet op de inhoud in, maar wij hebben dit signaal tijdens een bezoek in juli aan de burgemeester doorgegeven." Hierop heeft de burgemeester volgens de voorzitter gereageerd dat de burgemeester bekend was met de informatie.

Kort na de steekpartij werd loco-burgemeester Raymond Wanders van Emmen ingelicht. De loco-burgemeester wil hier tegen RTV Drenthe niet verder op in gaan. Het enige wat hij nog benoemt is: "De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht en daar zal de gemeente ook bij worden betrokken."

Wat is er gebeurd?

RTV Oost meldde woensdag dat de man het niet aan kon dat zijn partner een punt achter de relatie had gezet. Hij viel haar meermaals lastig en zou haar op gewelddadige wijze hebben aangevallen. Dit leidde ertoe dat de man haar opwachtte bij de kinderopvang De Kameleon in Hardenberg, waar zij werkte. Toen ze de auto in wilde stappen, werd ze gestoken. In het ziekenhuis overleed ze aan de verwondingen.

De man had zelf ook een aantal steekwonden. Mogelijk zijn die door hemzelf aangebracht, nadat een buurman hem probeerde tegen te houden tijdens zijn vluchtpoging. De buurman sloeg met een bezem het voorraam van de vluchtauto in, waardoor het zicht belemmerd werd.