Vrouw overleden bij steekpartij in Hardenberg, verdachte raakt gewond

Een vrouw is door een steekincident in het Overijsselse Hardenberg om het leven gekomen. Een man die daarbij betrokken zou zijn geweest is ook gewond en ligt in het ziekenhuis.

De politie spreekt van een "heftig incident" dat aan het einde van de middag op straat plaatsvond. Op de Blanckvoortallee troffen de hulpdiensten een gewonde vrouw en een gewonde man aan, waarop beiden naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Daar overleed de vrouw. De man wordt verdacht van betrokkenheid.

Een politiewoordvoerder laat weten niet meer informatie te kunnen delen. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Er wordt gesproken met mensen die het steekincident zagen gebeuren. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld.

ANP