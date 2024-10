Slachtoffer en verdachte steekpartij Hardenberg zijn koppel

De vrouw die dinsdag in Hardenberg overleed door een steekincident en de man die werd aangehouden als verdachte, zijn echtgenoten. Dat laat de politie woensdagavond weten. Het stel is afkomstig uit de gemeente Emmen. Meldingen van de steekpartij kwamen dinsdagmiddag rond 16.45 uur binnen bij de politie.

Hulpdiensten troffen buiten op de Blanckvoortallee een gewonde man en een gewonde vrouw aan. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de vrouw uiteindelijk overleed. Volgens RTV Oost hadden de twee "een op z'n zachtst gezegd onstuimige relatie". Daar laat de politie niets over los in verband met het lopende onderzoek en de privacy van de betrokkenen.

Drama

"Er heeft zich gistermiddag een drama afgespeeld", zegt burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg. "We leven mee met de nabestaanden, betrokkenen en de mensen die getuige waren van deze tragische gebeurtenis." Het incident speelde zich af vlak voor een kindcentrum, waar de vrouw volgens RTV Oost medewerker was. De burgemeester heeft woensdag een bezoek gebracht aan het centrum. Volgens de gemeente is geen moment in gevaar geweest. "Zij waren binnen en hebben het incident niet gezien."

De politie gaat verder met het onderzoek naar de toedracht van het incident en vraagt mensen die iets gezien, gehoord of gefilmd hebben om zich te melden.

ANP