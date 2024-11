Doodgestoken Tonnie (53) had al maanden bescherming nodig, gemeente wist ervan

De tragische dood van de 53-jarige Tonnie uit Schoonebeek, die dinsdag bij een kinderopvang in Hardenberg door haar ex-partner Hans H. werd neergestoken, heeft diepe impact op zowel haar familie als de gemeenschap. Uit nieuwe informatie blijkt dat de zorgen over dit gezin al maanden eerder zijn gemeld.

In een brief aan de gemeenteraad van Emmen bevestigde burgemeester Eric van Oosterhout vrijdag dat de situatie rond het gezin sinds mei 2024 bij de politie, het Openbaar Ministerie en hulpverlenende instanties bekend was.

In mei dit jaar vond een incident plaats dat leidde tot de start van een hulpverleningstraject voor het gezin. De privacywetgeving belemmerde echter een volledige informatie-uitwisseling, waardoor betrokken instanties slechts beperkt inzicht hadden in de voortgang. Tijdens een overleg in juni bracht Dorpsbelangen Schoonebeek opnieuw zorgen over het gezin naar voren.

In een gesprek met Hart van Nederland vertelt Jos van Hees voorzitter van Dorpsbelangen Schoonebeek, dat de man zijn ex-vrouw lastigviel en zelfs dreigde hun huis in brand te steken. “We hebben deze signalen doorgegeven,” zegt Van Hees. “Maar de verantwoordelijkheid voor verdere acties lag bij de instanties.” De burgemeester bevestigde de situatie en bracht de zorgen nogmaals onder de aandacht van de hulpverleners.

Steun

Desondanks ging het dinsdag gruwelijk mis. De locoburgemeester van Emmen, Raymond Wanders, werd kort na het incident door de politie geïnformeerd en nam de dag erna contact op met Dorpsbelangen om eventuele steun aan de gemeenschap aan te bieden. Voorzitter Van Hees laat weten dat hier vooralsnog geen behoefte aan lijkt te zijn, maar benadrukt dat het aanbod blijft staan mocht de vraag naar ondersteuning alsnog opkomen.

De vier dochters van Tonnie hebben in een verklaring laten weten dat zij nog nauwelijks kunnen bevatten wat er is gebeurd. “Afgelopen dinsdag is het ergst denkbare gebeurd; onze moeder Tonnie is niet meer in ons midden. Zoals iedereen kan begrijpen, kunnen we dat nog maar nauwelijks bevatten en de gebeurtenissen van afgelopen dagen zijn onwerkelijk en erg emotioneel,” schrijven zij.

Afscheid

Ze geven aan komende week in alle rust afscheid te willen nemen van hun moeder, in besloten kring met familie, vrienden en kennissen. “Het is onze wens om hierover geen mededelingen te doen in de media en wij hopen dat deze wens gerespecteerd wordt”, voegen de dochters eraan toe.

Het politieonderzoek naar de precieze toedracht en achtergronden van het incident is nog in volle gang. Burgemeester Van Oosterhout spreekt in zijn brief zijn medeleven uit aan de familie en wenst hen veel sterkte toe.