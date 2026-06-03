OM eist bij hof taakstraf en beroepsverbod voor dodelijke aanvaring Waddenzee

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de 50-jarige kapitein van de snelboot Tiger, die op 21 oktober 2022 op de Waddenzee een dodelijke aanvaring met een watertaxi had. Daarnaast eiste het OM een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een beroepsverbod voor de functie kapitein voor vier jaar.

De aanvaring in het Schuitengat bij Terschelling kostte vier opvarenden van de gezonken watertaxi Stormloper het leven. Het lichaam van een 12-jarige jongen is nooit gevonden. Vier anderen raakten gewond.

Te hard gevaren

Kapitein Arco Z. van de Tiger werd in juli vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De rechtbank in Leeuwarden legde de schipper van de watertaxi dezelfde straf op. Alleen Z. ging in hoger beroep, omdat hij vindt dat hij geen schuld heeft aan de aanvaring.

Volgens het OM hebben beide schepen te hard gevaren. De Tiger voer vlak voor het ongeluk 55 kilometer per uur, de watertaxi bijna 30 kilometer per uur. In het Schuitengat geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Z. weerspreekt dat en is van mening dat de vaargeul een veerbootroute is waar veerboten sneller mogen varen.

'Opeenstapeling van fouten'

De aanklager in hoger beroep betoogde in het gerechtshof in Leeuwarden bovendien dat het marifooncontact tussen de kapitein en de schipper niet goed is verlopen, omdat het gesprek niet werd afgemaakt. Z. deed wel een voorstel hoe ze elkaar zouden passeren, maar hij was daarbij onvoldoende duidelijk en had in de visie van het OM om een bevestiging moeten vragen.

Z. had in het kader van goed zeemanschap de snelheid van de Tiger fors moeten minderen en duidelijk voorrang moeten verlenen, zei de advocaat-generaal. Hij sprak van "een opeenstapeling van fouten van de beide schippers".

Beroepsverbod

Dat het OM in het hoger beroep naast de taakstraf ook een beroepsverbod eist, is nieuw. Z. mag van het OM wel blijven varen als stuurman, maar niet met de rang van kapitein. Daarmee lijkt het OM tegemoet te komen aan de wens van de nabestaanden.

"In mijn optiek zou Arco Z. nooit weer een boot moeten besturen. Het afnemen van zijn vaarbewijs lijkt mij de enige optie om hem wakker te schudden", zei een weduwe tijdens de zitting. Ze verweet hem een gebrek aan zelfreflectie. "Dat maakt dat er een enorm verhoogd risico is op herhaling. Het lijkt alsof dit ongeluk weinig indruk heeft gemaakt op zijn handelen en gedrag. Kortom, hij heeft er dus niks van geleerd."

In de bovenstaande video zie je de eis van het OM van vorig jaar. Die eiste toen werkstraffen van 180 uur tegen de kapitein van de snelboot en de schipper van de watertaxi.