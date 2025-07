OM eist taakstraffen voor schippers na watertaxi-ongeluk bij Terschelling

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag werkstraffen van 180 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot en de schipper van een watertaxi. De twee kwamen in oktober 2022 met elkaar in botsing op de Waddenzee, waarbij vier doden vielen. Een 12-jarige jongen is nog steeds vermist.

De aanvaring gebeurde op 21 oktober 2022 in het Schuitengat bij Terschelling. Naast de dodelijke slachtoffers, raakten nog vier anderen gewond.

Naast de werkstraffen wil het OM ook dat beide verdachten een voorwaardelijke celstraf van drie maanden krijgen. Volgens justitie hebben de kapitein en de schipper te hard gevaren. Ze worden beschuldigd van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De snelboot voer vlak voor het ongeluk 55 kilometer per uur, de watertaxi bijna 30 kilometer per uur. In het Schuitengat geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur.

'Had voorkomen kunnen worden'

"Als beide verdachten zich aan de regels hadden gehouden, was dit ongeluk niet gebeurd", zeiden de officieren van justitie over het vaargedrag van schipper Kees P. (35) van de watertaxi Stormloper en kapitein Arco Z. (49) van de snelboot Tiger. "Beiden hadden de aanvaring kunnen voorkomen." Volgens het OM hebben ze "onvoorzichtig en onachtzaam" gevaren.

De advocaat van de kapitein van de snelboot pleitte voor vrijspraak van zijn cliënt. Volgens de verdediging is de snelheidslimiet in het Schuitengat nergens vastgelegd en kon de kapitein daar niet van op de hoogte zijn. Bovendien probeerde hij via de marifoon op tijd contact te zoeken met de schipper van de naderende watertaxi. Daarmee bewees Z. goed zeemanschap, betoogde zijn raadsman. De watertaxi voer een afwijkende koers aan de linkerkant van de vaargeul, maar de schipper bevestigde in het marifoongesprek niet dat hij daar zou blijven varen, zoals de kapitein had voorgesteld. Schipper P. kan zich het ongeluk niet meer herinneren. Hij liep bij de aanvaring onder meer een hersenschudding op.

