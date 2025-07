Taakstraffen voor kapitein en schipper voor dodelijke aanvaring Waddenzee

De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag de kapitein van een snelle veerboot en de schipper van een watertaxi veroordeeld voor hun betrokkenheid bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022. Bij het ongeluk kwamen vier mensen om het leven. Ze kregen allebei een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Een straf hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie.

De fatale aanvaring gebeurde op 21 oktober 2022 in het Schuitengat bij Terschelling. Op dat moment botsten de veerboot en watertaxi frontaal op elkaar. Van de vier opvarenden werd een van de slachtoffers, een 12-jarige jongen, nooit gevonden. Twee opvarenden van de watertaxi raakten ernstig gewond.

Het Openbaar Ministerie had eerder nog een lichtere straf geëist: 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf. In de onderstaande video licht het OM deze eis toe:

1:44 OM eist taakstraffen na fatale crash met watertaxi bij Terschelling

Veel te hoge snelheid

Volgens de rechtbank hebben beide boten te hard gevaren. De schippers hebben ook niet goed met elkaar gecommuniceerd via de marifoon, over de manier waarop zij elkaar zouden passeren. De rechtbank meent dat de verdachten vaart hadden moeten en kunnen minderen of hun vaartuigen zelfs helemaal stil hadden kunnen leggen. De gevolgen van de aanvaring kunnen hen daarom worden verweten, zo redeneert de rechtbank, die dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen acht.

"Niet te bevatten en hartverscheurend" Rechtbank Leeuwarden

De snelle veerboot, de Tiger, was op de bewuste dag onderweg van Terschelling naar Harlingen. De watertaxi, de Stormloper, voer in tegengestelde richting. De Tiger voer vlak voor het ongeluk 55 kilometer per uur, de watertaxi bijna 30 kilometer per uur. In het Schuitengat geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Na de aanvaring zonk de watertaxi, met zeven opvarenden aan boord. De rechtbank prees het snelle optreden van reddingswerkers, die vier mensen wisten te redden.

"Niet te bevatten en hartverscheurend", zo omschreef de rechtbank het leed van de nabestaanden van de om het leven gekomen slachtoffers. Daarnaast onderstreepte de rechtbank dat ook beide schippers hard zijn getroffen door de gebeurtenissen, die zij nooit hebben gewild.

Mogelijk hoger beroep

Tjalling van der Goot, advocaat van de Tigerkapitein, noemde het vonnis "vernietigend" en beraadt zich op hoger beroep. Hij vindt het moeilijk te verteren dat de rechtbank geen onderscheid heeft gemaakt tussen beide verdachten. Dat had wel gemoeten, vindt hij, omdat de schipper van de watertaxi zijns inziens meer fouten heeft gemaakt dan de kapitein van de veerboot.

