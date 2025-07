Kapitein in hoger beroep tegen taakstraf voor dodelijke aanvaring Waddenzee

De kapitein van de snelle veerboot Tiger heeft hoger beroep ingesteld tegen de taakstraf die de rechtbank hem oplegde voor schuld aan de dodelijke aanvaring op de Waddenzee. Of het hoger beroep doorgaat, wordt op een later moment besloten.

De snelboot Tiger van rederij Doeksen kwam in de vroege ochtend van 21 oktober 2022 in aanvaring met de watertaxi Stormloper in het Schuitengat bij Terschelling. Vier opvarenden van de gezonken watertaxi kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een 12-jarige jongen, is nooit gevonden.

In oktober 2022 ging het gruwelijk mis op het water bij Terschelling. Bekenden en omwonenden waren diep geraakt door het drama, zoals ze in onderstaande video vertellen.

2:07 Verdriet en zorgen na watertaxidrama Terschelling: 'Een ramp'

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde zowel de kapitein van de snelboot als de schipper van de watertaxi tot taakstraffen van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De verdediging heeft alvast hoger beroep ingesteld om de wettelijke termijn van twee weken te halen, meldt advocaat Tjalling van der Goot donderdag op de website van het advocatenkantoor Anker en Anker. De advocaat van de kapitein geeft aan zijn cliënt na de vakantieperiode "zorgvuldig te willen adviseren omtrent de mogelijkheden in hoger beroep".

ANP