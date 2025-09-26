Beveiliging Schiphol ondermaats: 'Wapens of explosieven gemist'

De beveiliging op Schiphol schiet tekort. Uit inspecties van de Europese Commissie blijkt dat bij steekproeven wapens en messen ongemerkt door de controle kwamen. Dat meldt De Telegraaf.

Vorige week voerden inspecteurs van de Europese Commissie meerdere controles uit op de Amsterdamse luchthaven. Daarbij werd gekeken of Schiphol voldoet aan alle Europese regels voor persoons- en bagagecontrole. Tijdens de steekproeven werden messen en nep-explosieven in bagage gestopt, om te testen of de beveiliging dit zou opmerken. Bij deze test gingen twee beveiligingsbedrijven flink de mist in. Schiphol moet daarom nu een verbeterplan opstellen, iets wat zelden voorkomt bij luchthavens van dit formaat, aldus de krant.

De Europese Commissie stelde bij de controle meerdere tekortkomingen vast. Een anonieme veiligheidsadviseur vertelt aan De Telegraaf dat een vergeten bus haarlak of nagelvijl niet genoeg is om zo'n conclusie te trekken. Het gaat pas mis als wapens of explosieven gemist worden.

Personeelstekort

De timing van de controle is pijnlijk. Schiphol is al langer bezig om de bagagecontrole uit te besteden aan een nieuw beveiligingsbedrijf. Meerdere partijen die deze opdracht misliepen, zijn naar de rechter gestapt. Opvallend is dat het bij één van de winnende partijen vorige week juist misging tijdens de steekproeven. Door de lopende rechtszaak én het verplichte verbeterplan dreigt Schiphol vanaf maart, wanneer het nieuwe contract ingaat, te kampen met een tekort aan beveiligingspersoneel.