'Douane onderschept 400.000 mogelijk gevaarlijke nep-Labubu's'

De Nederlandse douane heeft sinds maart dit jaar 400.000 nep-Labubu’s onderschept. Dat melden het NOS Jeugdjournaal en de NOS. De helft daarvan, zo’n 250.000 stuks, werd gevonden op Schiphol. De overige 150.000 werden ontdekt bij de grens en in havens.

De Labubu is een populair knuffelmonstertje van het Chinese speelgoedbedrijf Pop Mart. Een origineel exemplaar kost zo’n 20 euro, maar zeldzame versies gaan voor honderden euro’s over de toonbank. Namaakvarianten, ook wel ‘Lafufu’s’ genoemd, zijn vaak veel goedkoper.

Volgens de douane is het speelgoed vaak van slechte kwaliteit. Nepversies missen het officiële label met QR-code en hebben regelmatig verkeerd gespelde teksten op verpakking of label. Onderdelen zoals voetjes en ogen kunnen loskomen, waardoor kleine kinderen kunnen stikken. Bovendien worden er bij de productie soms schadelijke chemische stoffen gebruikt.

De in beslag genomen Lafufu’s worden vernietigd of gerecycled.