Twintig jaar cel voor moord op parkeerplaats in Hilversum

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag de 20-jarige Thommy S. uit Hilversum veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op Amsterdammer Ozan Alakus (21). S. schoot het slachtoffer op 14 oktober 2024 dood op een parkeerplaats bij sportpark Crailoo in Hilversum.

Volgens de rechtbank was het een doelbewuste en koelbloedige liquidatie. De rechtbank ging mee in de eis van het Openbaar Ministerie.

Alakus zat samen met zijn vriendin in de auto. S. vuurde veertien kogels af. De jonge vrouw werd niet geraakt. Zij wist uit de auto te komen en zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens de rechtbank heeft S. zich daarmee ook schuldig gemaakt aan poging tot doodslag.

Wraakactie

De dodelijke schietpartij is een wraakactie geweest. Drugsdealer S. was op 5 oktober 2024 slachtoffer geworden van een ripdeal, waarbij Alakus betrokken zou zijn geweest. Bij de ripdeal werd S. beroofd van een hoeveelheid hasj en snus (zuigtabak) ter waarde van 600 euro. S. heeft geen enkele verklaring willen afleggen.

Aan de schietpartij gingen dreigberichten vooraf, met een "laatste waarschuwing" op 13 oktober. "Boontje komt om zijn loontje", stond daarin. Alakus is volgens zijn familie heel bang geweest en zou Nederland hebben willen verlaten.