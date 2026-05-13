OM eist 20 jaar cel voor dodelijke schietpartij op sportpark in Hilversum

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twintig jaar cel geëist tegen de 20-jarige Thommy S. voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alakus. Volgens justitie is bewezen dat S. op 14 oktober 2024 veertien kogels heeft afgevuurd op het slachtoffer, dat samen met zijn vriendin in een auto zat op een parkeerplaats bij sportpark Crailoo in Hilversum.

De jonge vrouw wist uit de auto te vluchten en zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens het OM is ten aanzien van haar niettemin sprake van een poging tot doodslag, omdat zij naast het dodelijk geraakte slachtoffer zat en S. het risico heeft genomen dat hij ook haar zou raken. Alakus overleed ter plaatse.

Een arrestatieteam hield S. een dag na de schietpartij aan. De man heeft tot dusver geen enkele verklaring willen afleggen. Volgens het OM is het dodelijke geweld een wraakactie geweest, nadat S., die bekendstond als drugsdealer, op 5 oktober 2024 slachtoffer was geworden van een ripdeal.

Drugsconflict

Alakus zou daarbij betrokken zijn geweest. Hij zou S. met een paar anderen hebben beroofd van een hoeveelheid hasj en snus (zuigtabak), ter waarde van 600 euro. "Krenking, wraak en woede lijken de boventoon te hebben gevoerd", aldus de officier van justitie. "Dit conflict had nooit beslecht mogen worden met het doorzeven van een mens."

Aan de schietpartij gingen dreigberichten vooraf, met een "laatste waarschuwing" op 13 oktober. "Boontje komt om zijn loontje", stond daarin. Alakus is volgens zijn familie heel bang geweest en zou Nederland hebben willen verlaten.

'Meedogenloos'

Volgens het OM is S. de parkeerplaats opgereden, uitgestapt, met gestrekte arm op het slachtoffer afgelopen, heeft hij zijn wapen doorgeladen en is hij zonder een woord te zeggen gaan schieten. "Meedogenloos", zei de officier. "Een koelbloedige liquidatie." Onder anderen een 13-jarig meisje is ooggetuige geweest. De vriendin van Alakus kende S. en zette de politie direct op zijn spoor. S. zou na de schietpartij naar Spanje hebben willen vluchten. Het moordwapen is nooit gevonden.

De officier hekelde het feit dat S. zich in volledig stilzwijgen heeft gehuld, omdat de nabestaanden van Alakus daardoor met vele vragen blijven zitten. De verdachte heeft ook niet meegewerkt aan onderzoeken van gedragsdeskundigen. Bekend is dat S. vanaf zijn vroege jeugd gedragsproblemen heeft gekend. Naast de celstraf eiste de officier oplegging van een maatregel aan de hand waarvan de verdachte in de gaten kan worden gehouden als hij weer op vrije voeten is.