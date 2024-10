Slachtoffer na schietpartij bij sportpark in Hilversum

Bij sportpark Crailoo in Hilversum is maandagmiddag een slachtoffer gevallen na een schietpartij, zo meldt de politie op X. In het belang van het onderzoek wil de politie nog niet bevestigen of de man is overleden. Ook kon de politie nog niet aan Hart van Nederland vertellen of er een verdachte is opgepakt.

Het incident vond plaats rond 17.30 uur. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. "De omgeving is afgezet zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Heb je iets gezien van het schietincident? Laat het ons weten via 112", schrijft de politie op sociale media.