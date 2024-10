Jongens van 14 en 16 betrapt in trein naar Rotterdam met geladen vuurwapen

De politie in Rotterdam heeft afgelopen weekend twee jongens van 14 en 16 jaar aangehouden op Rotterdam Centraal Station. Het tweetal was met de trein vanuit Antwerpen gereisd en had een geladen vuurwapen bij zich. De politie is een onderzoek gestart.

In de video bovenaan dit artikel zie je boa Remco, hij krijgt steeds vaker te maken met agressieve reizigers.

Bij een kaartcontrole van het team Veiligheid en Service van de NS vielen de twee door de mand. De jongens hadden geen geldig vervoersbewijs, waarop besloten werd de politie in te schakelen. Bij het fouilleren stuitten agenten op een tas van de 14-jarige jongen. Hierin werd een geladen vuurwapen en een bivakmuts aangetroffen. Het duo is opgepakt en de politie doet verder onderzoek.

Het Veiligheid en Service-team van de NS meldde in een Instagrampost dat zij steeds vaker dit soort incidenten meemaken in de trein en op de stations.