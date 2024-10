21-jarige man overleden na schietpartij parkeerterrein Hilversum

Bij de schietpartij van maandagavond op een parkeerterrein van sportpark Crailoo in Hilversum is een 21-jarige man uit Utrecht overleden. Dat maakt de politie dinsdag bekend. De politie doet nog onderzoek en hoopt met getuigen te spreken.

De politie meldt dat maandag 14 oktober rond 17:30 uur een 21-jarige man uit Utrecht op het Hilversumse parkeerterrein werd neergeschoten. Ondanks de inzet van hulpdiensten is de man ter plekke overleden. De politie laat weten graag in contact te komen met mensen die informatie of beelden hebben.

Toen de politie na een melding ter plaatse kwam troffen agenten het slachtoffer aan. Er is eerste hulp verleend. Maar dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen.

Er is niets bekendgemaakt over een aanhouding.