Vijf jaar cel en tbs voor Enkhuizer (28) in grootschalige zedenzaak

Rechtszaak

Vandaag, 13:11

Winstin A., de 28-jarige man uit Enkhuizen die wordt verdacht van het misbruiken van negentien minderjarigen, krijgt vijf jaar celstraf en tbs met voorwaarden. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. A. deed zich online voor als meisje en liet de slachtoffers voor de camera ontuchtige handelingen plegen. 

Deze handelingen van achttien kinderen filmde hij, waardoor hij ook wordt veroordeeld voor het maken van kinderporno. Hij downloadde zelf ook een grote hoeveelheid kinderporno. De rechtbank acht A. ook schuldig aan het meermaals verkrachten van een 13-jarige jongen. Hij zou bij het verkrachten een bivakmuts hebben gedragen. Het Openbaar Ministerie riep eerder op dat de vele slachtoffers hun verhaal vooral moeten delen, om later trauma te voorkomen.

Drankmisbruik

Los van het misbruiken van de kinderen, heeft hij al eerder bekend dat hij vijfhonderd jongens online heeft benaderd. Hij zou zijn slachtoffers tussen 2017 en 2024 hebben benaderd. De politie kreeg pas in 2021 de eerste melding binnen over A. en onderzocht in 2024 zijn huis, waarna hij een paar maanden later werd opgepakt.

Deskundigen hadden tbs met voorwaarden geadviseerd, vanwege de kans op herhaling. A. heeft zelf in de zaak aangegeven dat hij door drankmisbruik in een neerwaartse spiraal belandde. Er is een autismespectrumstoornis bij hem geconstateerd. De rechter volgde het advies van de deskundigen op en legde daarbij ook nog een gedrag beïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. A. moet daarnaast een schadevergoeding van 110.000 euro betalen aan de slachtoffers.

Door Redactie Hart van Nederland

