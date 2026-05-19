OM eist maximumstraf tegen tiener die Rivaldo (17) doodschoot

Rechtszaak

Vandaag, 16:12

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twee jaar cel en een behandeltraject van twee jaar geëist tegen de 17-jarige jongen die wordt verdacht van het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo. Dat gebeurde in augustus vorig jaar bij een voetbalveld in Amsterdam-Zuidoost.

De verdachte was destijds 16 jaar oud. Hij zou in de avond van 8 augustus 2025 een ketting hebben geroofd van een vriend van Rivaldo. Een uur later zou hij Rivaldo hebben neergeschoten bij een voetbalveld aan de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo overleed later die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na de schietpartij werd in buurthuis Holendrecht een bijeenkomst georganiseerd. Zo'n 150 buurtbewoners kwamen daar samen om over het incident te praten. Dat zie je in de video bovenaan het artikel.

Verdachte ontkent

De verdachte ontkent alles, maar volgens het OM is er genoeg bewijs tegen hem. Naast een celstraf van twee jaar vindt de officier van justitie dat de verdachte ook behandeld moet worden "vanwege het hoge risico op herhaling", aldus de officier van justitie dinsdag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

