Jongen (17) overleden na schietpartij bij voetbalveld Amsterdam

Een 17-jarige jongen is donderdagavond overleden na een schietincident op de Meernhof in Amsterdam. Het slachtoffer werd in kritieke toestand gevonden vlak bij een voetbalveld. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Zijn verwondingen werden hem fataal.

De schietpartij vond rond 21.30 uur plaats. De dader of daders sloegen direct na het incident op de vlucht en zijn nog niet gevonden. De politie is een groot onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

De gemeente organiseert maandag 11 augustus een buurtbijeenkomst in Buurthuis Holendrecht.