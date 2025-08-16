Terug

Zorgen om wapens in Amsterdam: twee veiligheidsrisicogebieden aangewezen

Zorgen om wapens in Amsterdam: twee veiligheidsrisicogebieden aangewezen

Crime

Vandaag, 09:58

In Amsterdam zijn twee veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Dat betekent dat de politie daar vanaf vrijdag preventief mag fouilleren. De gemeente zegt dat de maatregel nodig is na recente geweldsincidenten en omdat er zorgen zijn dat groepen jongeren met vuurwapens de openbare orde kunnen verstoren. Ruim een week geleden werd in het stadsdeel nog een 17-jarige jongen doodgeschoten.

Het eerste gebied loopt van Holendrecht-Zuid via de H-buurt naar de K-buurt en strekt zich uit tot een deel van Bijlmer Arena. Hier geldt de maatregel tot en met 29 augustus. Het tweede gebied ligt rond de Gaasperplas en blijft van kracht tot en met zondag, vanwege een evenement dat daar wordt gehouden.

Afgelopen maandag kwamen buurtbewoners van Holendrecht bijeen om de doodgeschoten Rivaldo (17) te herdenken:

“De veiligheidsrisicogebieden worden ingesteld om confrontaties en incidenten te voorkomen en voor de veiligheid van aanwezigen en omwonenden,” laat de gemeente weten.

ANP

