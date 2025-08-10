Politie zoekt beelden van dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

De politie verzamelt beelden van de dodelijke schietpartij op donderdagavond op de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost. Daar werd rond 21.30 uur bij het voetbalveld een 17-jarige jongen neergeschoten. Hij overleed ondanks reanimatiepogingen aan zijn verwondingen.

De politie hield vrijdagavond een 16-jarige verdachte aan. Zondag laat de politie weten op zoek te zijn naar meer beelden rond de schietpartij. "Op social media circuleren diverse beelden van het incident. Deze en ook nog niet gedeelde beelden kunnen waardevol zijn in het onderzoek naar dit heftige incident", aldus de politie.

De politie roept op foto's en video's in te sturen van voor, tijdens en na het incident, maar hoopt ook op beeldmateriaal dat meer inzicht biedt in de mogelijke aanleiding.

ANP