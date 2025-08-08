Tiener (16) aangehouden na fatale schietpartij Amsterdam waarbij 17-jarige omkwam

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van donderdagavond op de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost is vrijdagavond een 16-jarige jongen aangehouden. Dat meldt de politie vrijdagavond. De recherche zet het onderzoek voort en is nog altijd op zoek naar getuigen.

De schietpartij vond rond 21.30 uur plaats vlak bij een voetbalveld op de Meernhof in Amsterdam. Daar werd het slachtoffer in kritieke toestand aangetroffen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Zijn verwondingen werden hem fataal.

De 17-jarige jongen overleed donderdagavond na een schietincident op de Meernhof in Amsterdam:

0:36 Jongen (17) overleden door schietpartij Amsterdam

Aanhouding

De dader of daders sloegen direct na het incident op de vlucht. Inmiddels heeft de politie een 16-jarige jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. De recherche doet nader onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.

De gemeente organiseert maandag 11 augustus een buurtbijeenkomst in Buurthuis Holendrecht.

