Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tiener (16) aangehouden na fatale schietpartij Amsterdam waarbij 17-jarige omkwam

Tiener (16) aangehouden na fatale schietpartij Amsterdam waarbij 17-jarige omkwam

Crime

Vandaag, 22:28

Link gekopieerd

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van donderdagavond op de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost is vrijdagavond een 16-jarige jongen aangehouden. Dat meldt de politie vrijdagavond. De recherche zet het onderzoek voort en is nog altijd op zoek naar getuigen.

De schietpartij vond rond 21.30 uur plaats vlak bij een voetbalveld op de Meernhof in Amsterdam. Daar werd het slachtoffer in kritieke toestand aangetroffen. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Zijn verwondingen werden hem fataal.

De 17-jarige jongen overleed donderdagavond na een schietincident op de Meernhof in Amsterdam:

Jongen (17) overleden door schietpartij Amsterdam
0:36

Jongen (17) overleden door schietpartij Amsterdam

Aanhouding

De dader of daders sloegen direct na het incident op de vlucht. Inmiddels heeft de politie een 16-jarige jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. De recherche doet nader onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.

De gemeente organiseert maandag 11 augustus een buurtbijeenkomst in Buurthuis Holendrecht.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.