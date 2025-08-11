Holendrecht rouwt om dood Rivaldo (17): 'We zijn een kind kwijt'

Het was een emotionele avond in Buurthuis Holendrecht. Zo'n 150 buurtbewoners kwamen maandag samen om te praten over de dodelijke schietpartij waarbij de 17-jarige Rivaldo om het leven kwam. Het verdriet was volgens aanwezigen voelbaar: "We zijn een kind kwijt. We zijn niet meer compleet."

Buurtbewoners omschrijven Rivaldo als een slimme jongen, "een jongen die het beste van zijn leven probeerde te maken." Geen probleemzoeker of vechtersbaas. "Dit is niet de manier waarop het moet gaan", zegt een aanwezige. "Het is een kind, een baby. Het had ook mijn kleinzoon kunnen zijn," zegt een ander.

In de buurt zijn al langere tijd zorgen over de veiligheid, en die werden donderdagavond opnieuw bevestigd. Bewoners weten niet meer wat ze moeten doen. "Je voelde dat men het zat was. Het is iedere keer hetzelfde verhaal", zegt een buurtbewoner die bij de bijeenkomst was. "Men maakt zich zorgen. Wat nu? We hebben al zoveel geprobeerd."

Toch was er naast verdriet ook strijdvaardigheid. "We gaan onze schouders eronder zetten om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dat geldt voor iedereen die hier aanwezig is."

In gesprek

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing was ook aanwezig. "Het was een verdrietige bijeenkomst aan de ene kant, en een verbindende bijeenkomst aan de andere kant", laat ze weten. "Ouders spraken de jongeren toe: wat hebben jullie van ons nodig? Hoe kunnen we jullie beter dienen? Heel indrukwekkend."

Jadnanansing gaat de komende tijd in gesprek met jongeren om te kijken welke stappen ondernomen kunnen worden om een tragedie zoals afgelopen donderdag te voorkomen.

Voor de schietpartij is vrijdagavond een 16-jarige verdachte aangehouden.