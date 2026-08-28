Verdachte doodsteken jeugdtrainer heeft spijt: 'Ernstig in verwarring'

De 35-jarige man uit Oss die wordt verdacht van het doodsteken van een jeugdtrainer uit Berghem, heeft vrijdag in de rechtbank zijn excuses aangeboden. "Ik wil wel diepe spijt betuigen en mijn medeleven aan alle betrokkenen", zei hij tijdens de eerste pro-formazitting in Den Bosch. "En aangeven dat ik in ernstige verwarring was."

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Het 47-jarige slachtoffer werd op 29 mei dit jaar tijdens een wandeling in het Noord-Brabantse Herpen plots doodgestoken. Zijn lichaam werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Herpen en Berghem. De verdachte werd een dag later aangehouden.

Eerder tbs opgelegd

De verdachte heeft een justitieel verleden. Hij kreeg eerder tbs met voorwaarden opgelegd na een geweldsincident op station Ede in augustus 2023.

Daar liep hij met een groot mes op een willekeurige voorbijganger af en maakte meerdere snijdende bewegingen richting diens buik. De man verklaarde later dat hij een stem hoorde die hem opdroeg iemand op het station neer te steken en te doden. Het slachtoffer raakte daarbij niet gewond.