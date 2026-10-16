Voetbalwedstrijd loopt uit op massale vechtpartij: man voor rechter om afgebeten oor

Een man uit Den Bosch wordt verdacht van het deels afbijten van het oor van een andere man tijdens een massale vechtpartij bij een amateurvoetbalwedstrijd. Het incident vond plaats op 29 maart 2026 tijdens een wedstrijd tussen BVV Den Bosch en DESO uit Oss.

De verdachte zou tijdens de vechtpartij een deel van het oor van de vader van een DESO-speler hebben afgebeten. Het Openbaar Ministerie beschouwt het incident als zware mishandeling. De man staat vrijdagmiddag voor de rechter

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