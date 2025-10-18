Terug

Jonge scheidsrechter (16) mishandeld tijdens eerste officiële wedstrijd

Crime

Vandaag, 13:48 - Update: 2 uur geleden

Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in Geldrop is vrijdagavond een 16-jarige scheidsrechter mishandeld, meldt Omroep Brabant. De tiener floot op dat moment zijn eerste, officiële wedstrijd. De vader van het slachtoffer laat aan de regionale omroep weten dat zijn zoon een van de jongste scheidsrechters in de regio is. "Dit is zo sneu voor hem."

Volgens de vader was er tijdens de eerste helft van de wedstrijd nog weinig aan de hand, maar ging het in de tweede helft mis door een opstootje tussen de twee voetbalteams. "Daarop deelde mijn zoon twee gele kaarten uit", aldus de vader. De spelers waren van mening dat andere scheidsrechters hier geen gele kaart voor zouden trekken, waarna enkele spelers zich tegen de jonge scheidsrechters keerden.

Met enige regelmaat worden scheidsrechters op het voetbalveld slachtoffer van verbaal of fysiek geweld:

'Bij de keel gepakt'

De scheidsrechter besloot zich terug te trekken in de kleedkamer, maar toen hij even later weer het veld betrad, ging het mis. Nadat een van de spelers wat zei tegen de jonge scheidsrechter, besloot deze weer een gele kaart te trekken. "Daarop werd mijn zoon bij de keel gepakt, op de grond geduwd en is er nog geprobeerd hem tegen het hoofd te schoppen", aldus de vader.

Naar aanleiding van de mishandeling werd de politie opgeroepen. Door middel van getuigenverklaringen is een 19-jarige Eindhovenaar aangehouden. Hij zit nog vast en wordt gehoord.

Door Redactie Hart van Nederland

