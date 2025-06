Vrouwen van '61: hoe scheidsrechters Ineke, Klaziena en Nel voor wereldprimeur zorgden

Het Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal staat voor de deur, met Oranje als deelnemer en de vrouwelijke officials Franca Overtoom en Shona Shukrula. Het pad voor vrouwen-officials in het voetbal is mede vrijgemaakt door drie bijzondere Alkmaarse vrouwen: Nel, Ineke en Klaziena.

Over hen ligt sinds deze week een bijzonder boek in de winkels: De vrouwen van '61. Het boek, geschreven door sporthistoricus Jurryt van de Vooren, is een eerbetoon aan de drie Alkmaarse vrouwen Nel Harreveld – Rentenaar, Ineke Boom en de overleden Klaziena Laan. Het drietal maakte in 1961 hun debuut als scheidsrechter op een jeugdvoetbaltoernooi in Alkmaar, destijds een wereldprimeur.

De voetbalwereld schudde vervolgens op z’n grondvesten. Ineke: "Maar dat hadden wij toen nog niet zo door, hoor. Dat het na al die jaren nog zo wordt opgepakt, dat is wel bijzonder. Ik ben 85 jaar oud en gelukkig nog scherp van geest, ik ben blij dat ik dit allemaal nog mee kan maken."

In de video bovenaan doen Nel en Ineke hun verhaal.