Harde sliding met grote gevolgen: speler breekt been en enkels

Crime

2 apr 2026, 19:32

Amateurvoetballer Tolga Ö. (21) uit Den Bosch heeft donderdag een taakstraf van zestig uur gekregen van de rechter. Hij is veroordeeld voor een zware overtreding op het voetbalveld. Het slachtoffer, de 27-jarige Martin Kuijper, liep door de actie een gecompliceerde kuitbeenbreuk, ontwrichte enkels en afgescheurde enkelbanden op. Dat meldt Omroep Brabant.

Het incident vond plaats op 18 februari 2024. Kuijper rende met de bal richting het doel van de tegenstander. Tolga Ö. zette een sliding in waarbij hij niet de bal raakte, maar het been van de 27-jarige aanvaller. Ö. kreeg direct een rode kaart van de scheidsrechter. Kuijper werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd geopereerd.

Bewuste overtreding

Tolga Ö. is schuldig bevonden aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank oordeelde dat de amateurvoetballer de bal niet had kunnen raken en bewust op de spits inging. Naast de taakstraf moet Ö. ook een schadevergoeding van ruim 12.000 euro betalen.

Door Redactie Hart van Nederland

