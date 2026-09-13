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GVVV ontslaat trainers na klap die speler zeven tanden kost

Voetbal

Vandaag, 07:55

Hoofdtrainer Dennis van Beukering en zijn broer, assistent-trainer Jhon van Beukering, zijn per direct weg bij GVVV na het geweldsincident tijdens de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. De club meldt dat beide trainers geen werkzaamheden meer verrichten en dat er "onvoldoende basis" is om de samenwerking met hen voort te zetten.

Het ging zaterdag mis tijdens de rust van het duel. IJsselmeervogels-speler Quiermo Dumay kreeg in de spelerstunnel een klap in zijn gezicht. Jhon van Beukering zou die klap hebben gegeven. Wat daar precies aan voorafging, is niet duidelijk.

Zeven tanden kwijt

Dumay raakte door de klap zeven tanden kwijt, meldt NU.nl. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van GVVV naar rivaal IJsselmeervogels.

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IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan van mishandeling. De wedstrijd werd na de rust niet meer hervat. GVVV zegt "diep geschokt" te zijn door de gebeurtenissen. "Geweld past op geen enkele wijze binnen onze vereniging en binnen de waarden waar G.V.V.V. voor staat."

De formele en contractuele afwikkeling met de gebroeders Van Beukering loopt nog. GVVV wil daar vanwege het onderzoek en eventuele procedures verder niets over zeggen.

KNVB doet onderzoek

GVVV zegt volledig mee te werken aan onderzoeken van onder meer de politie en de KNVB. De voetbalbond onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Ook moet de KNVB nog beslissen of de gestaakte wedstrijd op een later moment wordt hervat.

Door Redactie Hart van Nederland

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