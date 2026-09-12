Speler IJsselmeervogels gewond na klap, wedstrijd gestaakt

De wedstrijd tussen IJsselmeervogels en GVVV is zaterdag in de rust gestaakt nadat IJsselmeervogels-speler Quiermo Dumay een harde klap kreeg in de spelerstunnel. De verdediger liep fors letsel op. Op beelden op sociale media is te zien dat Dumay flink bloedt.

Het incident gebeurde toen de spelers bij een 0-2 voorsprong voor GVVV richting de kleedkamers gingen. De club heeft aangifte gedaan, meldt RTV Utrecht.

IJsselmeervogels wijst naar assistent-trainer

Volgens secretaris Gerrit Kok van IJsselmeervogels zou een assistent-trainer van GVVV de speler hebben geslagen. Dat zegt hij tegen RTV Utrecht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

GVVV laat in een verklaring weten afstand te nemen van wat er is gebeurd. "Het bestuur betreurt de gang van zaken ten zeerste en keurt wat er gebeurd is af. Het bestuur zal passende maatregelen nemen zodra meer details over de situatie bekend zijn."

Na het incident ontstond ook onrust onder supporters. De politie kwam naar het sportpark en hield supporters van beide clubs uit elkaar.