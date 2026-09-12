OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Speler IJsselmeervogels gewond na klap, wedstrijd gestaakt

Speler IJsselmeervogels gewond na klap, wedstrijd gestaakt

Voetbal

Vandaag, 18:56

De wedstrijd tussen IJsselmeervogels en GVVV is zaterdag in de rust gestaakt nadat IJsselmeervogels-speler Quiermo Dumay een harde klap kreeg in de spelerstunnel. De verdediger liep fors letsel op. Op beelden op sociale media is te zien dat Dumay flink bloedt.

Het incident gebeurde toen de spelers bij een 0-2 voorsprong voor GVVV richting de kleedkamers gingen. De club heeft aangifte gedaan, meldt RTV Utrecht.

IJsselmeervogels wijst naar assistent-trainer

Volgens secretaris Gerrit Kok van IJsselmeervogels zou een assistent-trainer van GVVV de speler hebben geslagen. Dat zegt hij tegen RTV Utrecht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

GVVV laat in een verklaring weten afstand te nemen van wat er is gebeurd. "Het bestuur betreurt de gang van zaken ten zeerste en keurt wat er gebeurd is af. Het bestuur zal passende maatregelen nemen zodra meer details over de situatie bekend zijn."

Na het incident ontstond ook onrust onder supporters. De politie kwam naar het sportpark en hield supporters van beide clubs uit elkaar.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.