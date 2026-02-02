Cornelis S. vast tot strafzaak na 'mensonterend' verbergen lichaam vriend Boxmeer

De 43-jarige Cornelis S. uit Boxmeer blijft vastzitten tot zijn strafzaak later dit jaar. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van zijn vriend, dat in oktober vorig jaar werd gevonden aan de rand van Boxmeer. De rechtbank in Den Bosch besloot maandag dat hij niet wordt vrijgelaten.

S. wordt ook verdacht van de productie van synthetische drugs in een drugslab in het Belgische Torhout, waar het slachtoffer enkele dagen eerder zou zijn overleden.

De rechtbank in Den Bosch behandelt de strafzaak op 1 mei en besloot maandag dat de verdenkingen te ernstig zijn om S. tot die tijd vrij te laten om hem een "adempauze" te gunnen in de "emotionele rollercoaster", zoals zijn advocaat het verwoordde.

Lichaam gevonden

Het lichaam van de man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd 13 oktober gevonden in een gestolen personenauto die was achtergelaten aan het einde van de Loerangelsestraat buiten Boxmeer. De officier van justitie opperde in de rechtbank dat de auto "mogelijk in de Maas moest verdwijnen, maar dat mislukte door de aanwezigheid van een hek aan het einde van de doodlopende weg".

S. wordt ervan verdacht het slachtoffer (39) vanuit Torhout in België met een busje te hebben vervoerd. "Hij is oneervol met het lichaam omgegaan", zei de officier tijdens een inleidende zitting. Ze noemde het ook "mensonterend voor de nabestaanden".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het busje met het lichaam parkeerde S. op vrijdagavond 10 oktober in Boxmeer in de buurt van zijn woning. Volgens justitie liet hij het daar een paar dagen staan. Op zondagavond 12 oktober is het lichaam volgens het OM overgeladen in de gestolen personenauto en naar de rand van de Maas gebracht.

Drugslab

De politie vond een briefje met een straatnaam in de boot in het Gelderse Alphen waar het slachtoffer regelmatig verbleef. Dat adres leidde de politie naar het drugslab in Torhout. Daar zijn vier mannen aangehouden, die in België worden berecht.

Justitie gaat ervan uit dat het slachtoffer is omgekomen in het drugslab. "Bij criminele organisaties staat het schoonhouden van het lab voorop. Als er iemand overlijdt, moeten betrokkenen zo snel mogelijk van het lichaam af", schetste de officier. "Had Henk het overleefd als er wel een arts werd ingeschakeld?"

Volgens justitie waren "verbazingwekkend veel mensen" op de hoogte van de gebeurtenissen in België en het vervoer van het lichaam naar Boxmeer, waar zijn familie afscheid van hem kon nemen. "Maar niemand voelde de behoefte dat te delen met politie en justitie." Volgens de aanklager "is er alles aan gedaan om sporen te wissen en zijn telefoons weggegooid".