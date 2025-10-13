Terug

Persoon aangetroffen in auto in Boxmeer, vermoedelijk omgekomen door misdrijf

Gisteren, 23:07

In een auto in het Brabantse Boxmeer is maandagavond een overleden man gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf, vanwege de omstandigheden waaronder de man is gevonden.

Het lichaam van de man werd rond 17.00 uur gevonden in een geparkeerde auto aan de Loerangelsestraat aan de rand van de Brabantse plaats.

Volgens Omroep Brabant had een voorbijganger kort daarvoor de politie gebeld, omdat diegene de auto had zien staan en dat verdacht vond. Het voertuig zou half in de berm en half op de weg hebben gestaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

