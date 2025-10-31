Vader en dochter aangehouden na vondst lichaam in gestolen auto in Boxmeer

In het onderzoek naar de dood van een 39-jarige man in Boxmeer zijn een 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter aangehouden, meldt de politie vrijdag. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had. De twee zitten nog vast en worden verhoord. Hun vrouw en moeder wordt als getuige gehoord.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 13 oktober gevonden in een gestolen auto aan de Loerangelstraat, aan de rand van Boxmeer. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Eerder deelde de politie camerabeelden van twee mannen die op zaterdagavond 11 oktober werden gezien bij woningen aan de Jeroen Boschstraat in Boxmeer. Ook werd er een getuigenoproep gedaan.

Drugslab

Het onderzoek leidde de politie ook over de grens, naar het Belgische Torhout. Daar stuitten agenten op een drugslab, waar vier mannen met de Nederlandse nationaliteit zijn aangehouden. In het pand werden sporen van synthetische drugs aangetroffen. Of er een verband is tussen het slachtoffer en het drugslab, wordt nog onderzocht.

De auto waarin het lichaam werd gevonden, bleek in het weekend van 4 en 5 oktober te zijn gestolen in Nieuwegein. De politie zegt dat het onderzoek "onverminderd" doorgaat en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.