Politie denkt identiteit te weten van dode man in auto Boxmeer

De politie denkt te weten wie de man is die maandagavond dood werd gevonden in een geparkeerde auto in Boxmeer. De identiteit is nog niet met zekerheid vastgesteld, maar er wordt rekening gehouden met een misdrijf. Dinsdagochtend is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet. Zo’n 25 rechercheurs werken aan de zaak.

Maandagmiddag rond 17.00 uur kwam er een melding binnen van een verdachte situatie rondom een geparkeerde auto aan de Loerangelsestraat. Eenmaal ter plaatse troffen agenten in de auto het overleden slachtoffer aan. De omgeving is na de vondst afgezet voor onderzoek.

Maandagavond werd de schokkende vondst gedaan. Sindsdien is er nog veel onduidelijk:

0:27 Dode man in auto Boxmeer vermoedelijk door misdrijf omgekomen

Omwonenden en voorbijgangers die vanaf zondagavond iets opvallends hebben gezien op de Loerangelsestraat, of mensen die op een andere manier waardevolle informatie hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.