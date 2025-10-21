Politie zoekt deze twee mannen na vondst dode man (39) Boxmeer

De zaak rondom de overleden aangetroffen man (39) zonder vaste woon-of verplaatsplaats in Boxmeer is een stap verder. De politie deelt beelden van twee mannen in Opsporing Verzocht, die mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen van het lichaam in de auto.

Op de beelden van zaterdag 11 oktober tussen 22.20 en 22.40 uur is te zien hoe op twee mannen langs een tweetal woningen aan de Jeroen Boschstraat lopen. De een heeft een grijze capuchon van een grijze trui op en is te zien met de steel van iets dat lijkt op een schep of shovel. De andere man heeft blond haar dat strak naar achteren is gekamd en draagt een gele plastic tas.

In een uitzending van Opsporing Verzocht zijn beelden gedeeld van de twee mannen. Bron: Politie/Opsporing Verzocht.

25 rechercheurs

De man werd maandag 13 oktober aangetroffen in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer. De politie had al snel het vermoeden dat hij om het leven was gekomen door een misdrijf. De auto is een Mazda, vermoedelijk gestolen in het weekend van 4 oktober. Er zijn aanwijzingen dat het lichaam van de man is verplaatst.

De politie hoopt veel meer te weten komen van de laatste dagen van de overleden man en pakt de opsporing van verdachten hoog op. Een team van 25 rechercheurs werkt aan de zaak. Over de achtergrond van het slachtoffer is nog weinig bekend.