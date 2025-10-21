Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie zoekt deze twee mannen na vondst dode man (39) Boxmeer

Politie zoekt deze twee mannen na vondst dode man (39) Boxmeer

Crime

Vandaag, 21:19

Link gekopieerd

De zaak rondom de overleden aangetroffen man (39) zonder vaste woon-of verplaatsplaats in Boxmeer is een stap verder. De politie deelt beelden van twee mannen in Opsporing Verzocht, die mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen van het lichaam in de auto.

Op de beelden van zaterdag 11 oktober tussen 22.20 en 22.40 uur is te zien hoe op twee mannen langs een tweetal woningen aan de Jeroen Boschstraat lopen. De een heeft een grijze capuchon van een grijze trui op en is te zien met de steel van iets dat lijkt op een schep of shovel. De andere man heeft blond haar dat strak naar achteren is gekamd en draagt een gele plastic tas.

In een uitzending van Opsporing Verzocht zijn beelden gedeeld van de twee mannen. Bron: Politie/Opsporing Verzocht.

In een uitzending van Opsporing Verzocht zijn beelden gedeeld van de twee mannen. Bron: Politie/Opsporing Verzocht.

25 rechercheurs

De man werd maandag 13 oktober aangetroffen in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer. De politie had al snel het vermoeden dat hij om het leven was gekomen door een misdrijf. De auto is een Mazda, vermoedelijk gestolen in het weekend van 4 oktober. Er zijn aanwijzingen dat het lichaam van de man is verplaatst.

Lees ook: Politie denkt identiteit te weten van dode man in auto Boxmeer

Politie denkt identiteit te weten van dode man in auto Boxmeer
Politie denkt identiteit te weten van dode man in auto Boxmeer

De politie hoopt veel meer te weten komen van de laatste dagen van de overleden man en pakt de opsporing van verdachten hoog op. Een team van 25 rechercheurs werkt aan de zaak. Over de achtergrond van het slachtoffer is nog weinig bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie denkt identiteit te weten van dode man in auto Boxmeer
Politie denkt identiteit te weten van dode man in auto Boxmeer
Persoon aangetroffen in auto in Boxmeer, vermoedelijk omgekomen door misdrijf
Persoon aangetroffen in auto in Boxmeer, vermoedelijk omgekomen door misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.