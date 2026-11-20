Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Utrecht zeventien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige Fela D. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor drie vergiftigingen met vloeibare MDMA. De 49-jarige treinschoonmaker Daniel Gyamfi kwam daardoor in juli 2024 om het leven. Een collega van hem overleefde ternauwernood. Enkele maanden later liep een destijds 46-jarige man zeer ernstig blijvend fysiek en geestelijk letsel op.

De drie slachtoffers hadden allen gedronken uit bierflesjes, die gevuld bleken met hoge concentraties MDMA. De flesjes oogden normaal en waren afgesloten met een kroonkurk.

Tegen medeverdachte Levy L. (29) eiste het OM negen jaar cel. Volgens justitie is er niet genoeg bewijs om hem ook voor de gebeurtenissen met de treinschoonmakers te veroordelen.

De twee schoonmakers hadden de flesjes tijdens hun werk gevonden in een trein bij station Utrecht Centraal. Bij het andere incident kwam het bierflesje uit de koelkast in een woning van een vriend van het slachtoffer in Capelle aan den IJssel.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video onderaan dit artikel leggen we dat voor je uit.