Schoonmaker overlijdt na mysterieus drankje, beeld gedeeld van mogelijk betrokkene

De politie toont dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden van een man die mogelijk betrokken was bij de onwelwording van twee treinschoonmakers in juli. De twee schoonmaakmedewerkers werden na hun werk op een NS-terrein bij Utrecht Centraal onwel nadat ze een onbekende drank hadden gedronken. Een van hen, een 49-jarige man uit Amsterdam, overleed een dag later.

Rechercheurs hebben nu beelden getraceerd "van een mogelijk betrokken onbekende man", staat in een bericht van Opsporing Verzocht. Een woordvoerster van de politie kan nog niet zeggen op welke manier de man vermoedelijk betrokken zou zijn.

De bewuste man is op een perron in Groningen gefilmd, op maandag 8 juli rond 21.20 uur. Dat was de avond vóór het incident in Utrecht. "Wat onder meer aan de man opvalt, is hoe beweeglijk hij was", aldus de politie.

De politie is op zoek naar deze man. Beeld: politie.

Drankje

Tot nu toe is nog niet duidelijk geworden welk drankje de twee schoonmakers hadden gedronken en hoe ze daaraan waren gekomen. Met hun arbeidsomstandigheden zou het in ieder geval niets te maken hebben, zei de politie eerder.

Hart van Nederland/ANP