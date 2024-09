Gezochte man in zaak dood treinschoonmaker meldt zich bij politie

De man die door de politie gezocht werd omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij de onwelwording van twee treinschoonmakers in juli, heeft zich gemeld bij de politie.

De schoonmakers werden na hun werk op een NS-terrein bij Utrecht Centraal onwel nadat ze een onbekende drank hadden gedronken. Een van hen, een 49-jarige man uit Amsterdam, overleed een dag later.

De politie was de man op het spoor gekomen in het onderzoek naar hoe de schoonmakers aan het drankje waren gekomen. Dinsdagavond werden in Opsporing Gezocht beelden van de man vertoond. Hij wordt nu gehoord, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk of en hoe de man betrokken was bij de onwelwording van de schoonmaakmedewerkers.

ANP