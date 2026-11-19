De 38-jarige Fela D. en de 29-jarige Levy L. staan donderdag terecht voor het vergiftigen van drie personen met vloeibare MDMA in bierflesjes. De 49-jarige treinschoonmaker Daniel Gyamfi overleed hierbij in juli 2024, een collega overleefde dit ternauwernood. De twee verdachten blijven echter ontkennen dat ze betrokken waren hierbij.

Een derde man overleefde het drinken van het biertje ook, maar heeft blijvend hersenletsel. Dit flesje zou in een pakket naar het Verenigd Koninkrijk zijn gestuurd, maar retour zijn gezonden. Uit onderzoek is gebleken dat een enkele slok uit dat flesje neerkomt op de consumptie van dertig xtc-pillen.

In achtergelaten boodschappentas

De treinschoonmakers zouden de flesjes in een achtergelaten boodschappentas hebben gevonden. Vastgesteld is dat verdachte D. met de tas in zijn toenmalige woonplaats Rotterdam in de trein is gestapt, en hem in Groningen in de trein heeft laten staan. D. zegt de tas voor zijn woning te hebben gevonden, en dat hij hem vergat mee te nemen uit de trein.

L. wilde een aantal vragen van de rechtbank niet beantwoorden. D. zweeg op vragen van het OM, omdat de officieren van justitie volgens hem "niet objectief" zijn.

Familieleden van de slachtoffers claimen in totaal zo'n 1,5 miljoen euro aan schadevergoeding van de verdachten. Een aantal van hen legde donderdag emotionele verklaringen af in de rechtszaal. Vrijdag komt het OM met de strafeisen en zullen de advocaten van de verdachten hun pleidooi houden.