Marvin B. filmde dodelijk geweld op ex en stuurde beelden naar dochter

De 38-jarige Marvin B., die vastzit voor de dood van zijn 52-jarige ex-vriendin in Leiderdorp, heeft het geweld tegen haar gefilmd. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Den Haag. Volgens justitie maakte hij zes video's, waarvan een deel met commentaar, en stuurde hij die door naar een dochter van het slachtoffer en twee van haar vriendinnen.

B. heeft in januari vervolgens zelf 112 gebeld en is aangehouden. Hij heeft bekend dat er ruzie is geweest en dat hij geweld heeft gebruikt, aldus justitie. "Dat het verdachte is geweest die dit heeft gedaan, is bij het onderzoek onomstotelijk vastgesteld."

Hard voorwerp op hoofd

Het dodelijke geweld zegt B. zich niet meer te herinneren. Volgens het OM is het slachtoffer om het leven gekomen doordat B. met een hard voorwerp op haar hoofd heeft geslagen en op haar heeft ingeschopt. "Zij is met een gruwelijke hoeveelheid geweld om het leven gebracht", zei de officier van justitie. Het geweld in het huis van het slachtoffer aan de Bolderikkamp in Leiderdorp zou een uur hebben geduurd.

De twee hadden "al langere tijd een complexe relatie met elkaar", aldus het OM. "Die soms aan was, dan weer uit, en die vaker gepaard ging met agressie, met dreiging en met geweld."

Bedreigen kinderen

Er liep al een strafzaak tegen de verdachte voor het bedreigen met de dood van het slachtoffer en haar kinderen. "Ik zit vrijwillig dertig jaar als dat betekent dat ik jouw leven neem", zou hij onder meer hebben gedreigd. De vrouw deed hiervan in augustus aangifte. B. had hiervoor in februari voor de rechter moeten verschijnen, maar toen zat hij al vast.

De officier noemde het "schrijnend en bijzonder pijnlijk" dat desondanks niet voorkomen kon worden dat B. de vrouw heeft gedood. "Ondanks dat verdachte in die zaak bij de politie heeft verklaard: 'ik vorm geen bedreiging voor haar en ik heb nooit de intentie gehad om haar wat aan te doen', heeft hij het slachtoffer een half jaar later van het leven beroofd." De beide strafzaken worden nu samengevoegd.

De advocaat van de nabestaanden meldde eerder al dat hij wil dat de Inspectie voor Justitie & Veiligheid onderzoek doet naar de bescherming van het slachtoffer voorafgaand aan de moord.

B. wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De volgende inleidende zitting staat gepland op 15 juni.