Vrouw overleden na geweld in woning Leiderdorp, man aangehouden

In een woning aan de Bolderikkamp in Leiderdorp is zaterdagavond een vrouw om het leven gekomen na een geweldsincident. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

De melding kwam rond 19.30 uur binnen. Agenten troffen bij aankomst in de woning de overleden vrouw aan. Er waren geen andere personen aanwezig. De aangehouden man wordt verhoord. De recherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd.