Verdachte dood vrouw Leiderdorp had al strafzaak tegen zich lopen

De 37-jarige man die is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Leiderdorp, had al een strafzaak tegen zich lopen. Dat zegt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de familie van de vrouw bijstaat. Die zaak had te maken met ernstige en langdurige doodsbedreigingen, onder meer tegen het slachtoffer.

"De dreiging die uit de eerdere feiten sprak, was concreet en reëel", zegt Diekstra. De zaak zou in februari pas voor de rechter komen in Den Haag. Die zaak is door de gebeurtenissen van zaterdagavond nu ingetrokken. Het gaat om de ex-vriend van de 52-jarige vrouw. "De familie bedankt alle mensen die in de afgelopen dagen hun steun hebben betuigd", zegt een familiewoordvoerder.

Geweld

Agenten troffen zondag bij aankomst in de woning de overleden vrouw aan. Er waren geen andere personen aanwezig. De vrouw is door geweld om het leven gekomen. Haar ex-partner werd diezelfde dag aangehouden. Dinsdag besloot het Openbaar Ministerie dat hij nog twee weken vast blijft zitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.